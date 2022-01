Nachhaltige Gruene Investments

Handelsidee

Dieses Depo setzt sich mit Titeln auseinander, welche im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sind. Es handelt sich hierbei um Small- bis Mid Cap Unternehmen, welche ein großes Wachstumspotential versprechen und ETF welche das Portfolio ergänzen. Das Ziel ist in jedem Schlüsselbereich der Nachhaltigkeit, innovative Unternehmen zu finden, welche durch neue Ideen in der Lage sein werden, die Problem von morgen zu lösen. Hierbei werden Energieerzeugung, Energiemanagement, CO2 neutrale Mobilität, alles rund um Wasserstoff und Batterientechnik, Green Finance, seltene Erden, Carbon Capture, Kreislaufwirtschaft, Wasser und vieles mehr abgedeckt. Außerdem werden auch EUA's des europäischen Emissionshandelssystems und Ether gehandelt. Ether wird ab 2022 kein Mining mehr betreiben und ist daher die größte und nachhaltigste Kryptowährung der Welt. Das Thema wird so ganzheitlich gedacht und nach bestimmten Kriterien werden entsprechend Titel herausgesucht, welche sich mittel- bis langfristig als Marktführer etablierten können. Hierbei werden nur bedingt ESG Kriterien eingehalten, es geht viel mehr die Profiteure des Klimaschutzes zu identifizieren und davon zu proiftieren. mehr anzeigen