K. Intelligenz Gesundheit Trends

Ausgerichtet nach Künstliche Intelligenz, Gesundheit und Trends. Es wird ein konsequentes Riskmanagement ein gehalten. Es werden nur Firmen gekauft die bereits an den Börsen eine Marktkapitalisierung von 500 Mio. Euro haben und in Deutschland handelbar sind mit genügend Handelsvolumen und Zukunftsaussichten haben. Es kann auch in Fonds investiert werden.