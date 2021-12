Frugalisten

Handelsidee

Das wikifolio soll die Idee "Frugalismus - finanzielle Unabhängigkeit durch Sparen" umsetzen. In der Definition heißt es: "Um dieses Ziel zu erreichen wird ein Großteil des Einkommens in Aktien, Fonds, ETFs und Immobilien investiert." Da ich selber nach meinem Studium für fast 10 Jahre dieses Ideal in Teilen umgesetzt habe, möchte ich das Thema hier im wikifolio gerne weiterführen. Das wikifolio soll in Aktien, Fonds und ETFs investieren. Zu 50-75% soll das wikifolio in global investierte Fonds und ETFs anlegen und auf der anderen Seite soll in Unternehmen unterschiedlicher Branchen angelegt werden. Es soll angestrebt werden, sogenannte „Tenbagger-Werte“ zu finden die ein "vervielfacher-Potential" haben. Alle 12 Monate werden die Anlagen überprüft und gegebenenfalls wird die Zusammensetzung neu ausbalanciert. Grundsätzlich sollen die Werte langfristig gehalten werden und auch in "Schwächephasen" soll gehalten werden. Nur in extremen Ausnahmesituationen soll Cash gehalten werden. Es werden keine Hebelprodukte in das wikifolio gelegt. mehr anzeigen