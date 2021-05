SpritzweinTrading

Handelsidee

Teamname: TyrolTrading

Mitglieder: Atzl Julian, Zillner Patrick



Die in diesem Portfolio aufgeführten Titel wurden in Anbetracht der derzeitigen COVID-19 Krise (und einer nicht unerheblichen Menge an Spritzwein) durch ausführliche Unternehmensanalyse aufgenommen. Als Grundlage der Bewertung wurden folgende Parameter berücksichtigt: Lieferkettenproblematiken, konjunkturelle Entwicklung und Kursentwicklungsprognosen in Bezug auf die nächsten 6 Monate. Basierend auf der Ableitung der genannten Parameter wurde ein Potenzialfaktor erstellt, mithilfe dessen Investitionsentscheidungen getätigt wurden. Der Fokus des Portfolios liegt auf Aktien und Fonds, Optionsscheine und Zertifikate werden ebenfalls aufgenommen, jedoch nur geringfügig, mehr anzeigen