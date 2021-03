Sys-for-fun

Handelsidee

In dem Wikifolio sollen in erster Linie Optionsscheine von trendstarken Aktien gehandelt werden.

Dazu sollen aus einem Pool von aussichtreich erscheinenden Aktien diejenigen ausgewählt werden, die einen längeren und starken Trend erwarten lassen.

Desweiteren kann auch direkt in trendstarke Aktien, ETF's und Indexpapiere investiert werden.

Zur Absicherung, insbesondere in unruhigen Börsenzeiten sollen auch Short-Zertifikate und Short-Optionsscheine auf Einzelwerte und Indizes sowie Short-ETF's mit aufgenommen werden können. Desweitern sollen Edelmetalle und Rentenpapiere beigemischt werden.

Auf diese Weise soll versucht werden, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren.