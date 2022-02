Handelsidee

WOLF CAP Growth and Value Hybrid ist ein Muster-Depot, welches an dem Aufbau eines aktiv gemanagten Fonds angelegt ist, der je nach Marktphase verschiedenartige Long-Strategien umsetzen soll.



Gewinne, die auflaufen, sollen nach Möglichkeiten durch Stop-Orders abgesichert werden und/oder je nach Positionsgröße mit Teil-Verkäufen realisiert werden.



Um schnell und flexibel auf gute, unvorhergesehene Kaufgelegenheiten reagieren zu können, (z. B. Korrekturen im Gesamtmarktumfeld) versuchen wir im Muster-Depot nach allen Möglichkeiten zu jeder Zeit einen Cash-Anteil von ca. 30% zu halten.



Neue Positionen im Depot werden aus Gründen des Money Managements in der Regel mit einer Größe von 2% vom Gesamt-Depot-Volumen eingekauft, um so eine sinnvolle Diversifikation zu erzielen.



Das Muster-Depot soll sowohl seinen Fokus darauf setzen, verschiedenartige, solide Value-Aktien einzukaufen, sobald diese zu einem bestimmten Zeitpunkt günstig bewertet sind – als auch darauf, über eine althergebrachte Trendfolge-Strategie Growth-Titel zu finden, welche ihr größtes Wachstum noch vor sich haben.



Über ein breit aufgestelltes, defensives Fundament aus meist etablierten, global operierenden Unternehmen wollen wir unser Muster-Depot in allen denkbaren Marktfasen möglichst stabil halten, – während wir dabei über Dividenden-Einnahmen neuen Cashflow für unsere zukünftigen Neuinvestitionen erstreben wollen.



Während dann die Zinseszins-Funktion für uns arbeitet, untersuchen wir den Aktien-Markt nach den Gewinnern von Morgen und Übermorgen.



Unter gewissen Umständen und Marktphasen soll das WOLF CAP Growth and Value Hybrid-Muster-Depot auch mal kurz bis mittelfristig Branchen-, Sektor oder Index-ETFs und Zertifikate auf Kryptowährungen oder auf Rohstoffe handeln. Auf Hebelprodukte aller Art verzichten wir allerdings sehr gerne in diesem Muster-Depot. mehr anzeigen