TechPick0r

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen vor allem aussichtsreiche Tech-Titel ihren Platz finden.

Hier bei soll hauptsächlich auf ein starkes Wachstum und weltverändernde Technologie gesetzt werden.

Zusätzlich soll zum größten Teil mit einem Turnaroundansatz gehandelt werden und zurückgekommene Wachstumstitel ihren Weg in das wikifolio finden.

Es wird nur in Aktien investiert und die Positionsgröße soll 5-15% betragen. mehr anzeigen