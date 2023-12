Crypto Evas BTC-Bitcoin Altcoins

Dieses Wikifolio soll eine Möglichkeit bieten sich an der Welt der digitalen Assets und innovativen Technologien zu beteiligen und von möglichen Kursgewinnen zu partizipieren. Es soll Investoren die Möglichkeit bieten, in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Chainlink, Stacks, sowie einer Reihe von weiteren alternativen Kryptoassets, den sogenannten Altcoins zu investieren. In Kombination mit attraktiven Aktien aus dem Bereich der Blockchain-Technologie, wie Bitcoin-Minern und Krypto-Börsen kann der Anleger an den Entwicklungen dieses aufstrebenden Sektors teilhaben. Das Risiko wird durch das aktive Management sowie die Vielfalt der Vermögenswerte gestreut. Der Anlagehorizont des Wikifolios soll überwiegend mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. Die Besonderheit dieses Wikifolios soll sein, dass der langjährige und aktuelle BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck mit seinem ausgewiesenen, charttechnischen Know-How als Berater dieses Wikifolios maßgeblichen Einfluss auf die Investitionsentscheidungen nimmt. Das Ziel durch die gemeinsame Erfahrung von jeweils über 25 Jahren an der Börse und den Kryptomärkten soll eine Outperformance des Marktes sein. Aufschwungphasen sollen frühzeitig erkannt und genutzt werden. In sogenannten Bärenphasen ist eine sehr hohe Cashquote und die Beimischung von risikominimierenden Assets wie Gold oder Anleihen geplant.