Occasional Trader

Handelsidee

Das Wikifolio soll in der Regel aus zehn Aktien zu etwa gleichen Anteilen bestehen. Trades sollen nur gelegentlich durchgeführt werden (daher der Name), zum Beispiel bei einem anhaltenden Abwärtstrend, bei charttechnischen Auslösern, bei einer starken Überbewertung des Unternehmens an der Börse oder einfach, wenn die Kennzahlen "nicht mehr stimmen". Ausnahmen können in besonderen Marktsituationen gemacht werden. Das Risiko soll mittels Diversifikation ohne Einschränkung in Bezug auf Region oder Branche eingegrenzt werden. mehr anzeigen