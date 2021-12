Jahrzehnte-Werte-im-Blick

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Hallöchen und Hallo! Da nun das Jahrzehnte Depot an den Start geht, soll es hier mit der Füllung weitergehen. Allerdings mussten zunächst noch zwei Werte aufgrund schlechter Performance , Corestate und Fresenius, das Depot verlassen. Hinzugekommen ist Biontech mit einer ersten Position, da das Thema MRNA-Impfstoffe erst am Anfang steht. Biontech konnte durch den ersten erfolgreichen Impfstoff und die dadurch erzielten Gewinne einen sehr guten Puffer für die Erforschung weiterer MRNA-Kandidaten aufbauen. Mit Bitcoin Group haben wir eine erste Position eröffnet, die nicht nur vom Bitcoinwert, sondern auch noch vom Handel mit Blockchainwährungen profitiert. In diesem Bereich wird es vermutlich auch noch zu einem zweiten Wert kommen. Mit dem Tech Megatrend ETF ist quasi ein Basisinvest in den Solactive Index erfolgt. In diesem Index finden sich aktuell mehr wie 100 Werte, die in den Megatrends wie Cloud Computing, Cybersecurity, Robotik, Genomik. etc. tätig sind. Alles Trends, die sich in einem Jahrzehnte Depot befinden sollten.