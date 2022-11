AlphaPlus Rendite

Dieses Wikifolio invstiert nur in Aktien, die eine Marktkaptialisierung von über €250 Mio haben, die meisten über €5 Mrd. Zusätzlich besteht das Depot aus Zertifikaten mit geringen Hebel (2,2 bis 3), je nach bestimmter Marktlage Long-Only, Long/Short Balanced, Short-Only Strategie verfolgt klassisches Buy Low, Sell High, Distressed Securities und Hidden Champions ————————————————- Aktuell: Abverkauf einiger Aktien, der stark fallende Ölpreis macht mir Sorgen, ein Brent Ölpreis von 75 Dollar wird von der breiten Masse an Finanzanalysten als sicherer Rezessionsindikator gesehen. Der Russian Oil Cap und Covid Krise in China sorgt für starken Abverkauf, gleichzeitig befinden sich die Ölreserven der USA auf einem sehr niedrigen Stand, daher bin ich optimistisch dass wir bis Dezember bei Brent wieder 92-96 Dollar sehen und bei WTI 82-87 Dollar. Am Montag (28.11) wird sich zeigen ob die Bärenmarktrallye weitergeht, Marken sind 4.200 beim SP 500 und 14.800 beim DAX, Nasdaq mind. 12.500