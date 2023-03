T. Asset Management Shares 2033

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Aktien gehandelt. Primär werden es Amerikanische Aktien sein. Dieses Wikifolio hat tatsächlich eine vorab definierte Laufzeit! Im Dezember 2033 werde ich dieses Wikifolio beenden!! Generell werden kurzfristige Aktienpositionen getradet (Laufzeit von wenigen Tagen bis mehreren Monaten), aber primär langfristige Aktienpositionen gekauft. Die Langfristigen Positionen werden dann bis ins Jahr 2033 gehalten. Kurzfristige Positionen werden primär anhand der erfolgreichsten charttechnischen Formationen getradet. Langfristpositionen werden aufgrund ihrer Fundamentalen Verfassung gekauft. Hier spielt die Konjunkturelle Situation eine große Rolle. Ich achte zudem auf gewisse Zyklen, welche regelmäßig zu antizipierbaren Bewegungen in der Vergangenheit geführt haben. Wenn es Märkte gibt, die m. E. nach unterbewertet sind, oder eine Umschichtung von Kapital großer Investoren in eine Branche bevorsteht, werden diese Märkte, respektive vielversprechende Aktien gesucht und gehandelt. Das Ziel dieses Wikifolios ist es, unter Berücksichtigung, dass nur Aktien gehandelt werden, eine Out Performance gegenüber dem MSCI World zu erzielen.