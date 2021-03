Handelsidee

Für das wikifolio "AB Trading Test" sollen Investitionen auf Basis einer sehr langfristigen Perspektive analysiert und gehalten werden.



Eine Kombination aus Globalanalyse, Intermarketanalyse und TopDown-Ansatz bildet hierzu die Grundlage.



Hierzu sollen in Bezug zu einzelnen Anlageklassen bzw. Märkten sehr langfristige Zeitreihen gesammelt und zueinander in Kontext gestellt werden, um ein Portfolio aus möglichst unkorrelierten Komponenten zu erhalten.

Ziel ist es, zwischenzeitliche Verluste möglichst klein zu halten und dennoch einen inflationsbereinigten Kapitalerhalt zu erwirtschaften.



Zum Einsatz können Aktien, ETFs und gelegentlich auch Fonds kommen.



Aufgrund der Konzeption, jedoch auch um die Anlagekosten zu minimieren, sollte die Umschlagshäufigkeit sehr niedrig gehalten werden.



Deshalb plane ich mit einem überwiegend langfristigen Anlagehorizont, der weitgehend unabhängig von den Stimmungslagen an den Geld- und Kapitalmärkten ist. mehr anzeigen