AlphaHealth

Handelsidee

Wir befinden uns am Anfang einer Decade der technischen Innovationen im Bereich der Biotechnologie. Während de Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahren nur leicht gestiegen ist, wird sie in den kommenden Jahren vermutlich einen großen Sprung nach oben machen. Dafür verantwortlich sind bahnbrechende Errungenschaften im Bereich der Biotechnologie.

Dank den Fortschritten in der Gen-Sequenzierungen, werden für Patienten in Zukunft personalisierte Medikamente und Therapien angeboten werden, deren Wirkung um ein vielfaches höher sein wird.

Dadurch wird das Gesundheitssystem stark entlastet, da bisher ein Großteil der verabreichten Medikamente und Therapien bei Patienten wirkungslos sind, was in Zukunft eingespart werden kann.



In Deutschland erkrankt jeder 2. im Laufe seines Lebens an Krebs. Auf Grundlage der mRNA Technologie und Bakteriophagen befinden sich einige aussichtsreiche Projekte in klinischen Phasen, mit deren Hilfe Krebs gezielt und personalisiert bekämpft werden kann und sogar vorbeugend Impfstoffe entwickelt werden können.



Aufgrund des modernen Lebensstils und befeuert durch die Corona Pandemie wird mentalen Krankheiten eine immer größere Bedeutung zukommen. Ein sehr viel versprechender Ansatz zur Bekämpfungen von Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen ist der in Magic Mushrooms enthalten Wirkstoff Psilocin. Aus Psilocin entwickelte Medikamente zeigten in unabhängigen Studien eine mindestens gleich gute Wirkung wir gängige Antidepressivas, wirkten jedoch deutlich schneller und ohne die bekannten Nebenwirkungen.



Im Vergleich zur Bekämpfung von Krankheiten mittels Medikamenten und Therapien sind vorbeugende Maßnahmen wie ein gesunder Lebensstil die deutlich einfachere und weniger aufwendige Gesundheitsvorsorge.



Dieses Wikifolio investiert in Unternehmen welche die genannten Trends im Gesundheitssektor abdecken.





