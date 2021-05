Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

OHB SE

Hallo Wikifolio-Community! Heute wurde mein zweites Wikifolio veröffentlicht. Seit einiger Zeit nimmt die Raumfahrt immer mehr Fahrt auf. Schon heute wird der Weltraum für alle möglichen Anwendungen unseres täglichen Lebens genutzt. Die Entwicklung geht stark voran und immer mehr Unternehmen investieren in die Eroberung des Weltraums um heute noch unvollstellbare Möglichkeiten zu schaffen. Wer diese Unternehmen von klein an begleiten oder einfach am Megatrend Weltraum verdienen möchte ist in meinem Weltraumaktien Wikifolio gut aufgehoben. Hierin enthalten sind alle handelbaren Aktien, die direkte Investitionen in den Weltraum tätigen. DieGewichtung erfolgt rein nach Marktkapitalisierung, allerdings sind große Mischkonzerne (Airbus, Boeing...) mit dem Anteil ihres Umsatzes gewichtet, der direkt von ihrem Raumfahrtprogramm erwirktschaftet wird. Ich rebalance etwa alle 3 Monate. Meine Datengrundlage ist teilweise unsicher, da viele Umsätze von Abteilungen a la "defence and space" ausgewiesen sind. In diesen Fällen konnte ich den Space-Anteil nur schätzen. Ich freue mich über Anregungen aber vor allem Ergänzungen von fehlenden Firmen und Hinweisen zu Datenquellen für die Umsatzanteilen am Weltraum. Viel einfacher ist es natürlich mit reinen Raumfahrtunternehmen wie dem Bremer Satellitenhersteller OHB. Hier hat man ein waschechtes Raumfahrtunternehmen aus Deutschland. OHB ist selbstverständlich in meinem Wikifolio enthalten. Liebe Grüße FireBasti