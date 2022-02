Big Cap Tech Leaders

Handelsidee

Die Techbranche wird momentan von den Marktführern beherrscht. Kleinere Unternehmen werden von den großen aufgekauft, wenn sie sich als besonders erfolgreich erweisen, oder ihre Technologie wird "kopiert", um sie mit größerer Marktmacht zu verdrängen. Big Caps werden von Pensionsfonds, ETFs und sogar Zentralbanken als Sicherheiten genommen. Sie unterliegen damit einem wesentlich geringeren Verlustrisiko als kleinere Unternehmen. Gerade in der Techbranche, die immer noch hohe Wachstumsraten und zukünftige Gewinne erwarten lässt, sind Big Caps damit in puncto Chance-Risiko-Verhältnis den Kleinen überlegen.



Dieses Portfolio ist für Anleger gedacht, die langfristig investieren, z.B. für ihren Ruhestand oder als Vermögensstock für ihre Kinder.



Wir investieren in die größten Aktiengesellschaften der Welt, unter der Voraussetzung, dass ihre unternehmerische Aufstellung einen deutlichen Technologieanteil enthält, der für zukünftige Gewinne ein entscheidender Faktor ist. Das gilt auch, wenn das Unternehmen nicht unbedingt der Tech-Branche zugeordnet werden kann (Z.B. AMAZON).



Wir gehen von einem langfristigen und kontinuierlichem Wachstum der größten Tech-affinen Unternehmen bei gleichzeitig niedrigem Verlustrisiko aus, also ein ideales Szenario für "Buy and Hold". Die ins Portfolio aufgenommenen Titel werden regelmäßig einer strengen Prüfung unterzogen, ob ihr Geschäftsmodell weiterhin zukunftsfähig und wachstumsorientiert ist. Entsprechend dem Chance-Risiko-Verhältnis wird die Gewichtung innerhalb des Portfolios bei Bedarf angepasst. In ungewöhnlichen Marktlagen (Bear Market) kann auch in Cash oder andere wertstabile Produkte umgelagert werden. Dabei orientieren wir uns am Sentiment und an großen internationalen Vermögensverwaltern, wobei wir in solchen Fällen das durchschnittliche Verhalten der Großen in der Branche abbilden wollen.

Motto "Bigger is better".