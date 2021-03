Bio Tech Pharma

Handelsidee

Dieses Aktienportfolio soll weltweit in Biotech- und Pharmawerte investieren. Der Fokus soll auf den US Markt gerichtet sein. Die Aktien sollen in der Regel länger als ein Jahr gehalten werden. Es soll hauptsächlich in aufstrebende Biotechwerte mit aussichtsreichen Produktkandidaten (mindestens klinische Phase 2) investiert werden. Ein Augenmerk soll dabei auf die wissenschaftlichen Grundlagen der zugrundeliegenden Technologie oder Wirkmechanismen der Wirkstoffe gelegt werden. mehr anzeigen