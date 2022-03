Barneys Dachfolio

Handelsidee

Es handelt sich um ein Dachwikifolio, welches sich aus anderen Wikifolios zusammensetzt.

Hierbei wird das gesamte Anlageuniversum genutzt, wobei insbesondere Werte aus den Bereichen Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Kryptowährungen berücksichtigt werden können.



Es wird nicht zwangsläufig zu jedem Zeitpunkt in alle hier dargestellten Werte investiert. Insbesondere ist auch eine höhere Cashquote möglich.



Es handelt sich um eine weltweite Multi-Asset-Strategie, welche mittels eines Core-Satellite-Ansatzes umgesetzt wird.



Die Haltedauer der Wertpapiere ist grundsätzlich auf Dauer und somit langfristig ausgelegt, wobei es insbesondere durch Rebalancing regelmäßig zu Teilverkäufen kommt. Kurz- und mittelfristige Haltedauern können jedoch nicht ausgeschlossen werden und sind insbesondere bei Restrukturierungen und im Bereich der Satelliten der Anlagestrategie möglich.

Abzugrenzen ist die Haltedauer der Werte innerhalb dieses Dachwikifolios von den Haltedauern innerhalb der hier gehaltenen Wikifolio-Werte. Die Haltedauern der zugrundeliegenden Wikifolios unterliegen keinerlei Einschränkungen und können somit kurz-, mittel- oder langfristig sein.



Die Entscheidung, welche Werte in das Dachwikifolio aufgenommen werden, wird auf Grundlage eines Core-Satellite-Ansatzes getroffen, bei dem der Kern ("Core") eine hohe Diversifikation und somit ein solides Rendite-Risiko-Profil aufweisen soll. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Ansatzes in sogenannte Satelliten investiert, die ein höheres Renditepotenzial bieten könnten, aber in der Regel auch ein höheres Risiko aufweisen. Für die Auswahl der Satelliten werden insbesondere Zukunftsthemen, Kryptowährungen und fundamental unterbewertete Regionen, Branchen und Einzelwerte berücksichtigt. mehr anzeigen