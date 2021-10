Dividenden Werte Deutschland

Handelsidee

Investiert wird nur in Werte mit einer ausschüttenden Dividenden.

Ich orientiere mich am DividendenAdel. Es gibt auch gute Deutsche Titel, welche eine stabile Dividende haben.

Es werden 10 Titel zu je gleichen an Teilen gekauft und ein Jahr gehalten, anschließend findet eine Rebalancing statt. mehr anzeigen