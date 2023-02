Deutschland Fundamental Value

Fundamentales Investment in deutsche Aktien. Wichtige Kriterien für den Beginn eines Investments sind: - KBV<2 - KGV<20 - positives Jahresergebnis in mindestens 8 der letzten 10Jahren - Die Gewinnentwicklung in den letzten 10Jahren wird im Detail berücksichtigt (Gibt es ein stetiges Gewinnwachstum? Sind die Gewinne stabil? Gibt es Sondereffekte? Zeichnen sich Veränderungen in der Ertragslage ab?) Die Einstiegsgröße soll in der Regel 5% des Gesamtkapitals sein. (Bei signifikanter Unterbewertung nach den Kriterien, wird im Einzelfall auch das doppelte investiert.) Grundsätzlich wird ein langfristiges Investment angestrebt, allerdings wird bei entsprechender Kursentwicklung oder Veränderung der fundamentalen Situation auch verkauft/Gewinn realisiert. Investiert wird überwiegend in die Aktien der großen, deutschen Indizes. Davon wird insbesondere abgewichen bei signifikanter Unterbewertung und bei fundamentaler Vorteilhaftigkeit von Stamm- bzw. Vorzugsaktien (zB ist die Vorzugsaktie in einem großen deutschen Index, aber die entsprechenden Stämme sind 25% günstiger aber nicht Teil eines großen Index)