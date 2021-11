Handelsidee

Das Wikifolio “FFC_eV_Frankfurt” investiert ausschließlich in Aktien von MSCI ESG-Leadern.

Die Eckdaten der Handelsidee:

- Das Investmentuniversum des Wikifolio “FFC_eV_Frankfurt” ist durch den best-of-classes Ansatz (negative screening) auf ausschließlich ökologisch und ethisch unbedenkliche Branchen reduziert. Konkrete Ausschlusskriterien umfassen: die Produktion und Handel von Waffen, Glücksspiel, Tabak, Alkohol, Kohleenergie, Pornoindustrie, Pelz und Leder.

- Das bereits durch negative screening eingeschränkte Anlageuniversum wird darüberhinaus durch den best-of-classes Ansatz (positive screening) nach ESG-MSCI Leader-Kriterien weiter konkretisiert. Das resultierende, mit globalen Werten ausgestattete Anlageuniversum, umfasst hochwertige, ökologisch sowie ethisch in ihrer Branche führende Unternehmen.

- Das Portfolio investiert ausschließlich in Aktien Werte dieses, nach MSCI ESG Kriterien, raffinierten Universums.

- Die Auswahl der Titel erfolgt stets nach Fundamental Daten sowie aussagekräftigen Finanzkennzahlen.

- Die Streuung von Risiko erfolgt nach allgemein gültigen rechtlichen Grundlagen für Sondervermögen nach KAGB. Der 5-10-40 Ansatz sorgt für Diversifikation und eine Mindestanzahl von 16 Positionen. In der Regel umfasst der Fond jedoch ca. doppelt so viele Positionen. mehr anzeigen