Energy Storage - Energiespeicher

Effiziente Technologien zur Energiespeicherungen werden zur zentralen strategischen Infrastruktur in der CO2-freie Energieversorgung. Sei es von Solaranlagen, Windparks oder Gezeitenkraftwerke - die Stromspeicherung ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der zentralste Baustein der Energiewende, an dem intensiv geforscht wird und neue Lösungen geforderte werden. Das Wikifolio soll mit seinen Werten dieses Wachstumspotential abbilden, indem es vor allem in Unternehmen zur Energiespeicherung investiert. Hierbei soll auf verschiedenste Technologien im Bereich Energy Storage, wie z.B. der Redox Flow Batterie Ansätzen, der klasischen Lithium Lösung oder etwa innovative Ansätze wie z.B. der Speicherung von Energie in Salz diversifiziert werden. Das Wikifolio nimmt damit zentral Lösungen zur Speicherung von Energie in den Fokus. Die Investitionsentscheidung soll hierbei auf Basis aktueller Recherchen der Keyplayer am Markt und auch aufgrund aktueller Entwicklungen erfolgen. Der Anlagehorizont des Portfolios ist überwiegend langfristig angelegt. Basis der Analyse sollen technologische Fortschritte der Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung (Newstrading), Veränderungen in der Aktionärsstruktur (Director Dealings und Beteiligungen) sowie das aktuelle Stimmungsbild am Markt (Sentimentanalysen) sein. Unterstützt werden soll die Anlageentscheidung durch technische Indikatoren wie MACD, RSI sowie dem aktuellen Chartbild und durch Fundamentale Analyse wie die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens (Qualitative Unternehmensanalyse) sowie der Stellung des Unternehmens innerhalb der Branche (Branchenanalyse insbesondere: Auftragseingänge).