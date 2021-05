Handelsidee

Exodus MMRM = Multi Market Risk Management

hier sollen kurze oder mittelfristige Kursbewegungen gehandelt werden. In der Regel sollen Trends in Aktien, Indizes, Commodities, Währungspaaren und Kryptos gehandelt werden. Als Riskmanagement komponente soll nach Verlustserien, die Trade Häufigkeit und das Einzelrisiko reduziert werden, so dass auf das jeweilige Jahresendergebnis nur ein überschaubarer Gesamtverlust enstehen kann. Haltezeit soll zwischen Stunden und Tagen variieren. Sofern möglich sollen die Trades mit Hebelprodukten umgesetzt werden. Ist dies nicht möglich steht dem Wikifolio das gesamte Anlageuniversum zur Verfügung.

In dem Musterportfolio können alle Exodus Handelssetups umgesetzt:

Einstiege können sowohl durch klassische Charttechnik (Flaggen, Ausbrüche etc.) erkannt werden als auch durch sogn. Rainbowtrading mit entsprechenden Candlestick Formationen. Als wichtige Risk-Moneymanagement Regel sollen pro Underlying nur maximal drei Zukäufe getätigt werden können, wobei jede Position für sich nur ein geringes Risiko in Bezug zum Gesamtportfolio aufweisen soll, so dass im Knockout-Fall relativ zur Portfoliogrösse nur ein geringer %-Wert verloren geht. Als Initial Stopp fungiert in der Regel der Knockout Preis des Hebelprodukts. Bei entsprechend positiver Entwicklung können Gewinne durch Stopps abgesichert werden. mehr anzeigen