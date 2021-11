Firmen die ich kenne

Handelsidee

Für das wikifolio sollen im wesentlichen Aktien mir namentlich und von Geschäftsfeld und Produkten her bekannter Unternehmen gekauft werden. Der Auswahl soll grundsätzlich zugrunde gelegt werden, ob sie in der Vergangenheit Gewinne gemacht haben und ob sie Dividenden ausgeschüttet haben.

Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl auch öffentlich zugängliche Prognosen.

Angelegt werden soll in der Regel vorwiegend in Aktien und ergänzend in ETF aller Arten (eventuell auch Anleihen-ETF) und auch mal Anlagezertifikate. Weiter könnten zur Stabilisierung offene Immobilienfonds beigemischt werden.

Die Papiere sollen in der Regel eher monate- bis jahrelang im wikifolio gehalten werden.