Future GreenTrendTech

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

TOMRA SYSTEMS

Tomra Systems: Es geht Schlag auf Schlag – schon wieder Top‑News Das norwegische Unternehmen hat sich unter anderem mit innovativen Pfandrücknahme-Automaten erstklassig in einer lukrativen Nische positioniert. Kein Wunder, dass Tomra Systems des Öfteren in den Genuss von Großaufträgen für die Sammellösungen kommt – so nun auch in der Slowakei für einen bekannten Einzelhändler. Dem Vernehmen nach setzt fortan Tesco in dem europäischen Land auf die Leergutrücknahmesystemen von Tomra Systems für die Infrastruktur zur Sammlung von Getränkeverpackungen. Die Einführung des neuen slowakischen Pfandsystems erfolgt im Januar 2022. Die Automaten werden nach und nach in etwa 140 Tesco-Märkten in der Slowakei installiert. "Tesco ist ein starker und bewährter Geschäftspartner", so Roman Postl, Geschäftsführer von Tomra Collection Slovakia. "Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit, die den Kunden ein effizientes und einfaches Pfandsystem bieten wird." Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/tomra-systems-es-geht-schlag-auf-schlag-schon-wieder-top-news-20236545.html