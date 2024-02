Finderlohn Fundgrube

Eine Auswahl an internationalen gründergeführten Unternehmen, basierend auf value-investing Prinzipien. Grundsätzlich gleichgewichtet, kann aber bei Über- und Unterbewertung angepasst werden. Gewinner werden laufen gelassen, solange die Bewertung vernünftig ist. Werte werden hinzugefügt, sobald diese eine interessante Bewertung erreichen, genauso werden Werte entfernt, sollte deren Bewertung sich unvorteilhaft entwickeln. Anlagehorizont ist langfristig und es wird versucht eine zu starke Übergewichtung eines einzelnen Sektors oder Landes (mit Ausnahmen, falls ein Land ein grundlegendes Übergewicht an guten Unternehmungen aufweist, z.B. die USA) zu vermeiden. Der Gründergeführte Aspekt spielt bei der Auswahl eine Hauptrolle, wird aber nicht kompromisslos umgesetzt, diese Ausnahmen werden in den Kommentaren erläutert und es wird sich weiterhin am Grundgedanken orientiert. Gehedged mit Index-shorts und evtl. Staatsanleihen.