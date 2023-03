Im Wikifolio "Weltweite Aktienauswahl" sollen nur Direktinvestments in Aktien getätigt werden. Es soll weltweit in Unternehmen investiert werden, die eine bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt versprechen. Neben internationalen Standardwerten könnten auch aussichtsreiche mittelgroße und kleinere Gesellschaften aufgenommen werden. Hauptaugenmerk gilt dem Erzielen von Kurszuwächsen, dabei wird grundsätzlich kein Länder-, Branchen- oder gezielter Dividendenansatz verfolgt. Die Anlageentscheidungen basieren in der Regel auf fundamentalen Analysen und sollten grundsätzlich längerfristig orientiert sein. Besondere Situationen und Ereignisse an den Kapitalmärkten können unter Umständen auch zu kurzfristigeren Transaktionen im Sinne der Anleger führen.