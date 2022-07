Das GoodGrowthInvesting Wikifolio investiert nach den Grundsätzen des Value-Investings in Unternehmen mit gutem Management, guter Marktstellung und langfristigen Wachstumsperspektiven. Die Wachstumsperspektiven werden als zentrale Komponente des Unternehmenswerts betrachtet, es soll aber ein möglichst attraktiver Preis für das Wachstum gezahlt werden. Die Tugenden Geduld, Disziplin und gesunder Menschenverstand sollen mich bei meinen Investmententscheidungen leiten. Grundidee: Großartige Unternehmen dann kaufen, wenn diese fair oder unterbewertet sind und dann die Aktien in Ruhe “compounden” lassen. Die Vorteile: Wenige Entscheidungen, wenige Trades, denn es ist das Ziel großartige Unternehmen zu identifizieren, preiswert zu kaufen und lange zu halten. Die Zeit arbeitet für Dich, denn Du profitierst nicht vom wilden hin-und-her Traden, sondern von der langfristigen Steigerung des intrinsischen Unternehmenswerts. Die Magie der großen Idee, denn wenige echte Gewinneraktien reichen für ein ganzes Leben aus. Benjamin Graham, der Begründer des Value Investings hat mehr mit seinem besten Investment in den Versicherer GEICO verdient, als mit allen anderen (1000+) Investments zusammen. Das Wikifolio kann weltweit in Einzelaktien investieren, deutsche und europäische Nebenwerte und Mid-Caps werden den Schwerpunkt bilden. Die in eine Aktie investierte Summe soll maximal 15% des Gesamtwerts betragen. Es sollen ca. 15-20 Aktien gleichzeitig gehalten werden. Die Haltedauer ist möglichst langfristig. Solange die Investmentthese intakt bleibt und ein Unternehmen weiter wächst und attraktiv bewertet ist, soll die Aktie gehalten werden.