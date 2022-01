All is fair - Investments

Handelsidee

In diesem Wikifolio gibt es keine Spezialisierung oder Fokussierung auf bestimmte Titel oder Branchen.

Investiert wird lang- bis mittelfristig global über alle Bereiche ...

- Value

- Growth / (Tech)

- Trends

- Zykliker

- Turn Around Aspiranten

- Disruptoren



Ergänzt wird das Wikifolio durch eine Beimischung von Zertifikaten (auch reverse), mit dem Ziel der Steigerung der Seitwärtsrendite, sowie Kryptowährungen (ETFs). Für mögliche Korrekturen oder Crashs der Märkte wird versucht die Cash-Quote bei circa 20-30% zu belassen.



Grundsätzlich gilt: "Alles ist erlaubt / All is fair" ... &

ganz nach Warren Buffet´s Strategie: "Sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind ... und sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind!"





mehr anzeigen