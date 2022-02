Growth - Hedge

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen mehrere statistische Handelssysteme auf Aktien, Indizes und Rohstoffe umgesetzt werden. Durch die breite Diversifikation soll eine überdurchschnittliche Marktrendite erzielt werden, bei gleichzeitig geringem Risiko. Die Ideen werden planmäßig mit direktem Investment in Aktien, als auch über Hebelprodukte und ETFs umgesetzt, damit das Potenzial der Handelsansätze optimal genutzt werden kann.



Für Aktieninvestments soll ein reproduzierbarer Screening-Ansatz verwendet werden, um starke Outperformer zu filtern. Lediglich Werte, die stärker als der Gesamtmarkt verlaufen, werden in die engere Auswahl genommen. Hierbei liegt die planmäßige Haltedauer zwischen vier und fünf Wochen. Zudem ist vorgesehen, in saisonal schwachen Phasen weniger Kapital zu binden. Somit soll versucht werden das Risiko für einen Drawdown klein zu halten. Damit sich das Portfolio auch in Baissephasen positiv entwickeln kann, soll der Momentum-Ansatz auf Aktien mit einer DAX-Strategie kombiniert werden.



Für eine breite Diversifikation sollen zudem statistische Strategien auf Rohstoffe,Aktien und Aktienindizes gehandelt werden. Die Kauf- und Verkaufszeitpunkte sind durch ein festes Regelwerk klar definiert und sollen ohne diskretionäre Einwirkung umgesetzt werden. Die Haltedauer der Positionen variiert voraussichtlich zwischen fünf Tagen und acht Wochen. Hierbei sollten sich die Positionen in den Rohstoffmärkten ausgesprochen stark entwickeln, wenn der Aktienmarkt schwach ist. Außerdem sollten die Strategien auf Aktienindizes, u.a. auf den S&P500, in allen Marktphasen stabil laufen. Diese Annahme beruht darauf, dass besonders schwache Börsenphasen herausgefiltert werden sollen und das wikifolio in diesen Zeiten mit weniger Kapital investiert ist.



Sollten sich aus meiner Sicht keine passenden Hebelprodukte finden lassen sollen Indizes auch mittels entsprechendes ETFs gehandelt werden. mehr anzeigen