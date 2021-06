Handelsidee

Das Portfolio investiert in globale Aktien, die seit mindestens 3 Jahren an einer Börse gelistet sind und durch ihre langfristige Performance, konstanten Kursgewinnen und vergleichsweise geringeren Kursrücksetzern herausragen. Dadurch schaffen Sie die Basis, sich nach 10 Jahren erfolgreicher Kursentwicklung als Championsaktie zu qualifizieren und somit zu den erfolgreichsten und sichersten Aktien des Anlageuniversums zu zählen. Das Horus-Champions Wikifolio investiert in bestehende Championsaktien und versucht die Champions von morgen herauszufiltern und berücksichtigt dabei die Häufigkeit der Kursverluste und den durchschnittlichen Rückgang. Um das Chancen-Risiko Verhältnis attraktiv zu gestalten, werden die Gewichtung der Einzelpositionen anhand von persönlichen low-risk (Gewinnkonstanz & Verlust-Ratio), high-performance (durchschnittliche p.a. Rendite) und Dividenden Analysen bestimmt.



Kompass für das richtige Timing für den Ein- und Ausstieg.



Als Anlagestratgie wird eine Multistrategie aus Gebert Börsenindikator und Trendfolge gewählt, um in langen positiven Trendphasen im Aktienmarkt und in negativen Trendphasen in 1/3 Cash, 1/3 Gold und in 1/3 Short ETF´s zu investieren.



Für eine weitere Diversifikation wird die 16Wochenstrategie von Prof. Gebert genutzt. Ca. 5% des Depots werden als Nachkaufliquidität gehalten und in den 3 positiven Wochen in einen gehebelten DAX ETF investiert. Unterhalb der 200 Tageline wird die komplette 16 Wochenstrategie umgesetzt und ist Hauptinvestmentindikator der Short ETF Strategie. mehr anzeigen