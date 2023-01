Von Kanonen und Violinen

Der Ansatz ist laaangfristig, antizyklisch und von Value getrieben - ohne Dogmatismus. Nahezu alle Assetklassen und Märkte kommen in Betracht, Derivate sind hier nicht vorgesehen, Kassehaltung ist ein Zeichen hoher Risikoerwartung oder mangelnder Opportunitäten. Short-Produkte sind denkbar, aber in dem Ansatz nicht ein echter Baustein. Die Schwankungen können erhöht sein und die Performance ist sicher eher wenig stetig und es gibt keine Bechmark. Ziel ist ein Wertzuwachs über einen längeren Zeitraum und eine eher niedrige Korrelation zu reinen Standard-Aktieninvestments.