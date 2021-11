GS Klima und Umwelt

Handelsidee

Ziel & Benchmark:

Es soll eine mittel- bis langfristig orientierte Anlage-Strategie umgesetzt werden, bei der in Aktien und ggf. in ETFs mit dem Fokus auf die Themen Klimawandel & Umwelt investiert werden soll, die ein positives Alpha aufweisen (Überrendite ggü. Benchmark). Ziel soll die Realisierung einer hohen Rendite sein und die Benchmark Nasdaq soll geschlagen werden.



Anlageidee:

Das wikifolio soll dauerhaft und regelmäßig eine deutlich positive Rendite erwirtschaften. Erreicht werden soll dies dadurch, dass in ausgewählte Aktienwerte und ggf. ETFs aus dem Anlageuniversum "Klima & Umwelt" investiert wird.



Anlagehorizont & -universum:

Es soll in Aktien investiert werden. Riskante Instrumente (z.B. Hebelprodukte) sollen nicht berücksichtigt werden. Die Trades sollen mittel- bis langfristig angelegt sein (wenige Monate bis mehrere Jahre).



Anlageentscheidungen:

Ein- und Ausstieg sollen mittels Chart-Analyse festgelegt werden (z.B. Chartformationen, Fibonacci, Candlesticks, technische Unterstützungen & Widerstände, Indikatoren wie z.B. RSI, MACD, Stochastik). Gleichzeitig sollen die Unternehmen auch fundamental analysiert werden (z.B. Unternehmensnachrichten, Quartalsergebnisse).



Risikomanagement:

Das vorhandene wikifolio und die Stopps sollen fortlaufend charttechnisch überwacht werden: 1) Das Risiko für neue Trades soll auf bis zu ungefähr 5% des Depotwerts begrenzt werden. 2) Große Kursverluste sollen durch Stop Loss Techniken (manuell) möglichst vermieden werden. 3) Money Management: Eine max. Positionsgröße von ungefähr bis zu 15% soll Klumpenrisiken verhindern. mehr anzeigen