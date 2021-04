Krypto Invest

Handelsidee

Sehr geehrte Leser*innen,



mit der immer größer werdenden Akzeptanz von Kryptowährungen sowohl bei privat als auch bei institutionellen Anlegern, versucht dieses Depot diesen Gesamtmarkt abzubilden. Dieses Portfolio investiert ausschließliches in Kryptowährungen mit Hilfe von sog. ETNs oder ETPs. Diese bilden den Kursverlauf der jeweiligen Kryptowährung ab.



Die Gewichtung erfolgt simple nach Marktkapitalisierung. Aufgrund von einer bisher geringen Auswahl an ETN / ETP werde ich ein Auge offen halten, sobald neue Krypto-Währungen getrackt werden. Diese werden dann natürlich in das Portfolio aufgenommen und ein Rebalancing erfolgt. Da müssen Sie nichts weiter tun.



Der Anlagehorizont ist quasi unbegrenzt und kann von Ihnen frei gewählt werden. Ich bevorzuge eine langfristige Buy & Hold Strategie.



Viele Grüße

Raphael mehr anzeigen