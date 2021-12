Lowballer Low Vola

Handelsidee

Der Handelsidee liegt eine möglichst geringe Volatilität bei moderater Gewinnerwartung zu Grunde. Eine hohe Gewinnerwartung bedingt zumeist eine höheres Risiko und eine höhere Volatilität. In den heutigen turbulenten Zeiten soll demnach eine möglichst "nervenschonende" Strategie umgesetzt werden.



Um dies bestmöglich umzusetzen, soll vor allem in Wikifolio-Zertifikate investiert werden, die möglichst eines oder mehrere der folgenden Auswahlkriterien ausweisen:

- geringe Risiko-Faktoren

- verhältnismäßig geringer maximaler Verlust

- breite Diversifizierung (teils indirekt über zusätzliche ETF)

- Risikomanagement über Hedge-Positionen

- Trading mit Stopp-Loss-Orders

- hohe Cash-Bestände in schwachen Marktphasen