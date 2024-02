Long Term Outperformance

Das Ziel dieses Wikifolios ist es, den Markt über einen langfristigen Zeitraum zu schlagen. Es sollen stark unterbewertete Aktien über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum gehalten werden. Die Anzahl an Aktien soll langfristig 5 bis 10 betragen. Diese sollen zum Großteil aus unterschiedlichen Branchen sein, so dass es einen gewissen Grad an Diversifikation gibt, man aber immer noch recht konzentriert in die einzelnen Werte ist.