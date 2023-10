Marktradar

In diesem wikifolio soll das gesamte wikifolio Anlageuniversum (Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und Hebelprodukte) zur Verfügung stehen. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel gemäß Intermarket- und Sektoranalyse erfolgen. Vorab werden regelmäßig verschiedene Märkte (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen) und bei Aktien verschiedene Sektoren (Energie, Gesundheit, Industrie, Konsum, Technologie u. a.) gemäß eines selbst entwickelten Modells analysiert. Gemäß Risk-On / Risk Off Logik kann über die Marktanalyse geschlossen werden, wo Börsianer gerade risikobereit zugreifen und welche Branchen gerade nicht im Fokus des Interesses stehen. Sofern eher risikobereite Anlageklassen wie beispielsweise Technologie im Fokus der Anleger stehen, dann kann auch das wikifolio eher auf Rendite (Risk-On) ausgerichtet werden. Sofern eher defensive Werte wie beispielsweise Basiskonsumgüter im Fokus der Anleger stehen, dann kann das wikifolio eher auf Risikovermeidung (Risk-Off) ausgerichtet werden oder sogar auf fallende Aktienkurse spekuliert werden. Neben der auf Charttechnik bezogenen technischen Analyse soll auch eine fundamentale Analyse berücksichtigt werden, die sowohl einzelne Aktien hinsichtlich Bewertung, Qualität, Momentum untersucht, als auch ökonomische Rahmenbedingung (Zinsen, Inflation etc.) untersucht und innerhalb der technischen Gesamtanalyse einordnet. Auch können vereinzelt und temporär Strategien im wikifolio umgesetzt werden, die sich meist aus saisonalen Gründen gerade anbieten. Der Anlagehorizont und auch der Investitionsgrad hängt in großem Maße vom Gesamtbild ab, das mir die Intermarket- und Sektorenanalyse liefert.