Inflation Burner

Das aktuelle Finanzsystem liegt im Sterben. Mit immer neu geschaffenem Geld wird der Tod in die Länge gezogen. Diese Geldmaßen erzeugen Inflation, die erst nur Aktien- und Immobilienmarkt erreichte,jetzt aber auch Einzug in den Konsumwarenkorb nimmt. Dieses Portfolio soll einen Inflationsschutz bieten und Werte sichern. Dabei soll vor allem in Rohstofffe, Minen und Value Werte investiert werden. Als Beimischung erfolgen Investitionen in zukunftsweisende Bereiche, die trotz der Inflation performen sollten.