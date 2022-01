Vierteljaehriges Rebalancing DE

Handelsidee

4 mal im Jahr wird geschaut, welche Indexaktien in der jeweils ersten Handelswoche den besten Start hatten.

Es wird in die jeweils 10 besten Werte aus DAX, MDAX und SDAX investiert.

Insgesamt also 30 Werte im WF.

In jedes Instrument wird ca. 3,3% investiert.

Auf Hedging wird verzichtet.

WF Aufbau: Januar 2022

Nächste Anpassungen: April, Juli, Oktober, Januar nächstes Jahr mehr anzeigen