Oel bringt Kohle

Steigende Ölpreise treiben die Inflation an, sind ein Schreckgespenst für Wirtschaft und Verbraucher, können aber für Anleger und Spekulanten sehr lukrativ sein. Nach meinen Analysen befinden wir uns in einem Inflations- und Kriegsjahrzehnt, das von massiv anziehenden Energiepreisen geprägt sein wird. Wichtig ist - wie für jeden Kaufmann auch - zu tiefen Preisen zu kaufen und dann die Zuwächse auszukosten. Das Wikifolio geht zu Beginn des Jahres 2023 an den Start, weil ich im ersten Semester eine günstige antizyklische Kaufchance für Öl erwarte. Nach meiner Einschätzung wird der Ölpreis danach in Richtung 200 Dollar steigen. Dazu dürften auch die vielen geopolitischen Tretminen beitragen. Die Konzentration liegt auf dem Ölpreis selbst, also auf Derivaten, daneben ETFs. Mit "Energiewende" hat dieses Wikifolio nichts am Hut, es setzt auf die langfristig notwendigen fossilen Energieträger und kann daher neben Erdöl auch Kohle, Erdgas und sogar Uran berücksichtigen. Ölaktien bewegen sich keineswegs immer parallel zum Preis des schwarzen Goldes. Deshalb sollen Energieaktien nur dann beigemischt werden, wenn sie überverkauft sind, das Chance-/Risikoverhältnis technisch und fundamental günstig ist. Der Anlagehorizont ist überwiegend mittel- bis langfristig ausgerichtet. Für die Entscheidungsfindung sollen neben der Erfahrung des Traders zyklische, saisonale, charttechnische und Sentiment-Aspekte ausschlaggebend sein, bei Aktien zusätzlich Fundamentaldaten (wie Kennzahlen).