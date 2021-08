Open Source Software World

Handelsidee

Dieses wikifolio investiert hauptsächlich in Firmen, die langfristig Open-Source-Software - insbesondere Linux - entwickeln, einsetzen, vertreiben oder unterstützen.

Durch den weit gestreuten Einsatz von Linux ergibt sich auch eine entsprechende Streuung des Risikos. Vom kleinen asiatischen Halbleiterproduzenten bis zu den größten Investmentgesellschaften und IT Firmen kann alles vertreten sein.



Die Auswahl der möglichen Aktien für das Portfolio basiert vor allem auf Aktivität der Firmen in verschiedenen Open-Source Communities und Foundations, zum Anderen aber auch auf eigenem Wissen und der Erfahrung aus über 25 Jahren im Linux-Umfeld.



Um psychologische Komponenten in der Entscheidungsfindung möglichst auszuschliessen, basiert diese auf der Ausgabe eines Skriptes, das selbstverständlich auch als Open-Source-Software veröffentlicht wird. mehr anzeigen