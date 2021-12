Top 20 Amerikanische Unternehmen

Handelsidee

Das Ziel ist es, ca 10-20 aussichtsreiche börsengehandelte Unternehmen des US-amerikanischen Marktes zu kulminieren. Es werden ausschließlich Aktien gehandelt und keine Hebelprodukte verwendet. Das Portfolio wird aktiv gemanaged und regelmäßig neu gewichtet, falls dies notwendig ist. Zur Entscheidungshilfe dient die Grundidee, dass in verschiedenen Zeiträumen der wirtschaftlichen Entwicklung ganz unterschiedliche Branchen erhöhte Wichtigkeit erlangen können. Daher verschreibt sich dieses wikifolio keiner fixen These, sondern versucht jeweils mit der Zeit zu gehen. So sollen aktuelle Trends erkannt und genutzt werden. In Phasen anhaltender Baisse kann sowohl die Anzahl der gehaltenen Einzeltitel reduziert werden, als auch der Cashanteil erhöht werden. mehr anzeigen