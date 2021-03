StrongForwardthinkingStocks

Handelsidee

Dieses Portfolio, hat einen höheren Anteil an Cash, in etwa um die 10-20%. Das liegt daran, dass viele der Titel hoch volatil sind und sich somit öfter gute Nachkaufchancen bieten. Es wird also auch mit einzelnen Aktien mal getradet, jedoch nie mehr als die Hälfte verkauft! Ich mische das Depot mit Kryptowerten, Solarwerten und Techwerten, da diese in Zukunft vermutlich mit die größte Rolle spielen werden und noch in den Kinderschuhen stecken. Außerdem sind hier Werte im Depot die man einfach haben muss, wie eine Facebook oder Amazon! Auch dieses Portfolio ist eher für Mutige! mehr anzeigen