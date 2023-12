Skycore Gold

Ein Multi-Asset-Portfolio ist eine Anlagestrategie, die in verschiedene Anlageklassen investiert, um das Risiko zu diversifizieren und die Renditechancen zu erhöhen. Das vorliegende Portfolio besteht aus einem Mix folgender Strategien: Core: Investition in breit gestreute Aktienindizes, um die langfristigen Renditen des Aktienmarktes zu erzielen. Satellite: Investition in Aktien von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Die Kombination dieser Strategien bietet ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten und ermöglicht es dem Portfolio, dem Vergleichsindex langfristig zu folgen und eine deutliche Outperformance zu erzielen.