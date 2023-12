Sondersituationen International

In diesem Wikifolio werde ich verstärkt auf Aktien setzen, die sich meiner Meinung nach in spannenden Sondersituationen befinden. Das können Marktumbrüche sein, aber auch interessante Veränderungen in einer Firma selbst. Dabei kann es sein, dass ich eine Situation sehr kurzfristig zum Trading ausnutze. Aber bei den meisten Aktien soll eher längerfristig von der Sondersituation profitiert werden. Um sehr gute Chancen auszunutzen können einzelne Aktien sehr hoch gewichtet werden.