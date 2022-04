RoboTrader Bees

In diesem wikifolio wird eine eigens entworfene Handelsstrategie umgesetzt, welche grundsätzlich auf einem kurzfristigen bis mittelfristigen Handel aufbaut. Eine kleine Zahl an Aktien soll so regelmäßig angepasst werden. Die Handelsstrategie setzt grundsätzlich auf technischen Kriterien auf. Zusätzlich achte ich beim Einstieg auf eine gewisse Performance meiner Handelsstrategie und steige nur unter speziellen Kriterien ein. Darüber hinaus berücksichtige ich einen Stopp Loss, der allerdings auf die Tagesschlusskurse referenziert. Beim Anlageuniversum setze ich grundsätzlich auf internationale Aktien. Eine weitere Fokussierung auf einzelne Märkte, Branchen oder Trends ist grundsätzlich nicht vorgesehen, aber nicht vollständig ausgeschlossen. Alle Trades werden regelbasiert und automatisiert umgesetzt.