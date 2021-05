Handelsidee

Das "TGTrading - CSR China Second Row"-wikifolio soll in einen Korb mit mehreren ausgewählten Titeln investieren, die ihren Sitz in China (inkl. Hong Kong, Taiwan, Macao) liegen. Schwerpunkt des Wikifolios sind Aktien aus der Zweiten Reihe Chinas, also Nebenwerte, die ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in China (Hongkong, Taiwan, Macao) haben.



China wird voraussichtlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter wachsen. Womöglich wird China von der Globalisierung überdurchschnittlich profitieren. Das wikifolio versucht an den aus meiner Sicht guten Wachstumsaussichten teilzuhaben.



Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit in alle Aktien zu investieren, jedoch sollen hauptsächlich nur Chinesische Nebenwerte ausgewählt werden. Wichtig ist ein für mich langfristiges sichtbares Wachstum der Unternehmen sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn sowie regelmäßige starke Dividendenausschüttungen.



Die Titel sollen gekauft bzw. verkauft werden, wenn ich es aufgrund der Nachrichtenlage, der Charttechnik und meiner persönlichen Einschätzung für sinnvoll halte. Die Haltedauer soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. In Ausnahmesituationen können auch einzelne Werte kurzfristig gehalten werden. mehr anzeigen