Top Konservative Aktien

In diesem Portfolio werde ich in die meiner Meinung nach besten konservativen Aktien investieren. Dabei werde ich in Unternehmen mit Dividenden (ausgenommen Berkshire Hathaway), teils auch Dividendenaristrokraten, investieren. z.B Coca-Cola, Procter&Gamble, Church&Dwight... . Somit auch unternehmen die einen eingebauten Inflationsschutz haben. Ziel dieses Wikifolios ist es ein besonders Krisensicheres Depot für Langfristanleger zusammenzustellen, welches in den Crashs (wie der jetzige) möglichst besser performt als der Gesamtmarkt. (z.B Coca-Cola ist seit Jahresanfang um 4% gestiegen während der S&P 500 um 19% gesunken ist). Unteranderem werde ich wenige Techaktien mit hoher Qualität und großem Burggraben ins Depot legen. Auf große Cashreserven lege ich dabei auch keinen wert und verwende dabei überwiegend die Buy and Hold Strategie