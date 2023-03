Top Ten DAX-Werte

In diesem wikifolio sollen ausschließlich Aktien aus dem Deutschen Aktien Index gehandelt werden. Ziel soll sein jedes Jahr eine deutliche Outperformance gegenüber den DAX zu erzielen, damit langfristig einen Wertzuwachs erwartet werden kann. Anfänglich sollen die 10 Aktien aufgenommen werden, die den höchsten Trend im DAX aufweisen. Turnusmäßig (in der Regel wöchentlich) soll eine nach Trend sortierte „Ranking-Liste“ in Excel erstellt werden; dazu habe ich ein Excel-Makro (VBA) entwickelt, in dem die Trends über drei Perioden berechnet werden (1 Monat, 3 Monate und 6 Monate). Zusätzlich sollen die Charts der entsprechenden Aktien analysiert werden. Es sollen dann einen kleinen Anteil von Aktien mit niedrigem Trend gegen Aktien mit hohem Trend ausgetauscht werden können. Es soll angestrebt werden, die Anzahl der Positionen auf 15 bis 20 zu begrenzen. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Ich beabsichtige, auch selbst in diese wikifolio zu investieren.