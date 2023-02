Top Stock Targets

In dieses Wikifolio sollen nur Aktien aufgenommen werden von denen ich mir für die nächsten 12 Monate große Zuwächse Verspreche und nicht erst für die nächsten Jahre wobei natürlich im Idealfall beides zutreffen kann. Zum Beispiel aufgrund einer steil ansteigenden Auftragslage oder wenn bei einem Pharmaunternehmen ein vielversprechendes Medikament kurz vor der Zulassung steht oder aber auch wenn das betreffende Unternehmen in einer gerade neu aufkommenden Boom-Branche mit großem Erfolg tätig ist usw.Die Haltedauer sollte also mindestens zwischen 6 bis 10 Monate sein gerne aber auch deutlich länger wenn die Aussichten weiterhin sehr gut sind.Für dieses Wikifolio kommen grundsätzlich Aktien aus allen Branchen in Frage.